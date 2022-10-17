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النائب مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة

سالم: تأخر العمل في تنفيذ المستشفيات يضر بصحة المواطنين

كتب:

الوطن
03:27 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
النائب مصطفى سالم

النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طما/ طهطا/ جهينة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ضد وزير الصحة، بشأن تأخر الانتهاء من تنفيذ العمل بعدد من مستشفيات محافظة سوهاج.

وقال: إن هناك نقص في الإمكانات الطبية المتوفرة بمستشفيات مديرية الصحة بسوهاج، ما ترتب عليه تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بمعظم مراكز المحافظة، ومنها طما وجهينة وطهطا.

وطالب «سالم» بمناقشة طلب الإحاطة في الجلسة العامة في أقرب جلسة لأهمية الموضوع.

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بقلم الوطن