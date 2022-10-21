«لإثبات الحالة».. بلاغ يتهم غادة عادل بالامتناع عن التمثيل في عمل سينمائي

تقدم أحد المحامين وكيلا عن إحدى شركات الإنتاج السينمائي، ببلاغ لقسم أول 6 اكتوبر يتهم الفنانة غادة عادل بالامتناع عن التمثيل في عمل سينمائي بأكتوبر.

بلاغ لإثبات الحالة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ لقسم أول 6 أكتوبر من محام، وكيلا عن أحد الشركات للإنتاج السينمائي ضد الممثلة «غادة عادل ا ف»، ومقيمة دائرة القسم، بالتعاقد على عمل فيلم اسمه «جروب الماميز»، وأنها استلمت مقدم العقد وقدره 175 ألف جنيه، وامتنعت عن التمثيل، وأخلت ببنود التعاقد ولا يتهمها بشيء وحضر لإثبات الحالة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات.