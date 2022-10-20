القبض على سائق حفار كسر ماسورة غاز طبيعي في أطفيح

شهد مركز أطفيح جنوب الجيزة، واقعة كسر ماسورة غاز طبيعي خاصة بأحد الشركات، من قبل سائق حفار أثناء أعمال حفر لتجديد خط الصرف الصحي، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

بلاغ الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح، من غرفة عمليات النجدة بكسر ماسورة غاز طبيعي خاصة بأحد الشركات ناحية الحلف الشرقي - بندر اطفيح - دائرة المركز .

كسر ماسورة غاز طبيعي

وبالانتقال والفحص تحت إشراف العميد محمد مختار رئيس القطاع، تبين أثنـاء قيام سائق حفار يبلغ من العمر 19 سنة، ومـقـيـم بني سويف بأعمـال حـفـر لتجديـد خـط الصرف الصحي، قـام بكسر ماسورة غاز طبيعـي قطرهـا 4 بوصة، وضبطه والحفار، واقراره بارتكاب الواقعة دون قصد، وبمقابلة فني الشـركة المصـرية لتوزيـع الغاز، أفاد عدم تأثير القطع عن تلك المنطقة، وعدم دخول الخدمة حتى الآن وجاري الاصلاح.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه جاري التنسيق والإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.