رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي: المعارضة تقدم حلولا ولا تؤمن بالإرهاب والفوضى

طالب مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمناقشة تعريف كلمة الإرهابي، مطالبًا بتحديد ظروف تطبيق قانون الإرهاب.

وانتقد «الزاهد» خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الإحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استخدام قانون الإرهاب لتقييد المعارضة السلمية، والتي هي في الأساس ضد الإرهاب، مشددًا على أن ذلك لا يفيد الأمن ولا يفيد الوطن.

المعارضة المصرية مسئولة ولا تؤمن بالإرهاب

وأشار إلى الأمن يستقر عند استقرار العدالة والحريات والاعتراف بالحق في التنوع والتعددية، وأن ذلك يعتبر مكاسب للبلد مشددًا على أن الرأي الأخر مفيد ويعتبر مصدر للثراء والقوة، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية مسئولة وتطرح بدائل موضوعية وتقدم الحلول ولا تؤمن بالإرهاب ولا الفوضى والتخريب والانقلاب.

واعتبر الزاهد أن المعارضة المصرية هي معارضة سلمية مدنية ووصفها بأنها معارضة، كما ينبغي أن تكون المعارضة، مشيرًا إلى أن من هتفوا سلمية سلمية معروفين.