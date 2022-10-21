رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي: المعارضة تقدم حلولا ولا تؤمن بالإرهاب والفوضى

كتب:

أحمد حامد دياب
06:29 ص | الجمعة 21 أكتوبر 2022
مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

طالب مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمناقشة تعريف كلمة الإرهابي، مطالبًا بتحديد ظروف تطبيق قانون الإرهاب.

وانتقد «الزاهد» خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي ناقشت التصورات الحزبية لضمانات الحبس الإحتياطي في الحوار الوطني بحضور عدد من رموز المعارضة، وأدارتها النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب وأذيعت عبر تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استخدام قانون الإرهاب لتقييد المعارضة السلمية، والتي هي في الأساس ضد الإرهاب، مشددًا على أن ذلك لا يفيد الأمن ولا يفيد الوطن.

المعارضة المصرية مسئولة ولا تؤمن بالإرهاب

وأشار إلى الأمن يستقر عند استقرار العدالة والحريات والاعتراف بالحق في التنوع والتعددية، وأن ذلك يعتبر مكاسب للبلد مشددًا على أن الرأي الأخر مفيد ويعتبر مصدر للثراء والقوة، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية مسئولة وتطرح بدائل موضوعية وتقدم الحلول ولا تؤمن بالإرهاب ولا الفوضى والتخريب والانقلاب.

واعتبر الزاهد أن المعارضة المصرية هي معارضة سلمية مدنية ووصفها بأنها معارضة، كما ينبغي أن تكون المعارضة، مشيرًا إلى أن من هتفوا سلمية سلمية معروفين.

اقرأ المزيد:

فريد زهران: نجاح الحوار الوطني مرتبط بتحقيق التوافق بين المعارضة والأحزاب المؤيدة (حوار)

خبراء: تغليب الأسماء المحسوبة على المعارضة في الحوار الوطني نقلة سياسية غير مسبوقة

«المعارضة» في «الحوار الوطني»: الاختلاف لن يفسد لـ«الوطن» قضية (ملف خاص)

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي: واثق من الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ.. ومنفتحون على سماع الجميع لأن مشاركة المعارضة دليل النجاح (حوار)

خالد داوود: ضم المعارضة للحوار الوطني خطوة جيدة ويجب تعديل نظام الانتخابات.. واختياري مقررا مساعدا للجنة الأحزاب السياسية مسئولية كبيرة (حوار)

قيادي بحزب الكرامة: وجود المعارضة على طاولة الحوار الوطني «أمر مهم»

محمد عبدالعزيز: تشكيل لجان الحوار الوطني ظهر فيه تغليب المعارضة

قوى المعارضة عن المشاركة في الحوار الوطني: بداية الجمهورية الجديدة
بقلم أحمد حامد دياب