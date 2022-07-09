قوى المعارضة عن المشاركة في الحوار الوطني: بداية الجمهورية الجديدة

يستأنف الحوار الوطني، جلساته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء أولى جلساته إلى إصدار 3 قرارات تمثلت في إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، واللجان والفاعليات المتفرعة عنه، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار، إلى جانب تشكيل مجلس الأمناء، إذ حظت الدعوة إلى الحوار الوطني، باستجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، وعلى نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين.

الوفد: الحوار الوطني نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية بالرأي

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ،إن الحوار الوطني الذي بدأ قبل أيام يعكس قيم المشاركة المجتمعية بالرأي في مختلف المجالات، مؤكدا أن إجراءات لجنة العفو الرئاسي وصدور القائمة الجديدة بالإفراج عن 60 من سجناء الرأي، بمثابة ثمار لثورة 30 يونيو المجيدة، بحسب ما أعلنته إدارة الحوار الوطني.

وأكد «يمامة»، أن الحوار الوطني من شأنه تعزيز الاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي لافتا إلى أن القيادة السياسية تنتهج سياسة الحوار التي بدأت بمؤتمرات الشباب وانتهت بالدعوة للحوار الوطني، الأمر الذي يؤكد أن الدولة عازمة على الاستماع لكل الآراء بما يعزز مفهوم الحوار ويثري الأفكار.

حزب العدل: جوهر السياسة هو الحوار والنقاش الدائم للوصول للمشتركات

ومن جانبه قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إنّ الدعوة لإجراء الحوار الوطني في الوقت الحالي، تعد خطوة جيدة على المسار الصحيح دعمت من قبل القيادة السياسية، التي تدرك جيدا بأن الحوارات الوطنية، جوهرها النقاش الدائم للوصول للمشتركات، فالحوار غاب خلال السنوات الماضية عن المشهد السياسية بسبب خوض الدولة حربًا لمواجهة الإرهاب.

المصري الديمقراطي: الحوار الوطني يضع أولويات للعمل الوطني من أجل الإصلاح السياسي

وقال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي في تصريح صحفي، إن دعوة رئيس الجمهورية لعقد حوار وطني، تهدف للإصلاح السياسي بشكل واضح، فضلا عن تحديد أولويات العمل الوطني، والمدعوين بشكل رئيسي هي القوى والأحزاب السياسية المعنية ملف الإصلاح السياسي.

حزب التجمع: الإصلاح السياسي والحريات السياسية أمر شديد الأهمية

وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي، إن مصر مقبلة على مرحلة أخرى وهي فتح الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وستكون مبادئها أن تكون جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة، وفي الجمهورية الحديثة هناك الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والثقافي.

عقد أولى جلسات الحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار، عقدت أولى جلسات الحوار الوطني، منذ أيام، رافعة شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة»، وبدأت أولى جلسات الحوار الوطني باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وأصدر مجلس أمناء الحوار خلال اجتماعه الأول، اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المنبثقة عنه، إذ تضمنت اللائحة 19 مادة، نصت الأولى منها على أن يكون للحوار الوطني منسق عام ومجلس أمناء وأمانة فنية ولجان نوعية، ونصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، على أن تشكل الأمانة الفنية من العاملين والمتدربين المؤهلين في الأكاديمية الوطنية للتدريب.