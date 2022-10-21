سفيرة الثقافة العربية: مكتبة الإسكندرية صرح معرفي كبير يثري العالم العربي

أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية، أن العلاقات المصرية الإماراتية، عميقة الجذور، وأن مصر صاحبة الريادة الثقافية، مشيرة إلى أن مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي ومعرفي كبير يضم كتبًا ومخطوطات نادرة، تثري الثقافة في العالم العربي والإسلامي.

جاء ذلك على هامش زيارة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والوفد المرافق لها، مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالها الدكتور أحمد زايد؛ مدير المكتبة، والدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة.

زيارة سفيرة الثقافة العربية لمكتبة الإسكندرية

تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المستمر بين السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكتبة الإسكندرية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه سابقًا.

مدير مكتبة الإسكندرية: العلاقات الثقافية تربط مصر والإمارات

رحب الدكتور أحمد زايد بالشيخة اليازية والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن مصر والإمارات يربطهما نموذج متميز من العلاقات تنميها وتحميها العلاقات الثقافية، مضيفًا: «نعتز بشعب الإمارات الشقيق ونسعى للتعاون الهادف المثمر، الذي يعود بالنفع على البلدين الشقيقين».

جولة سفير الثقافة العربية في مكتبة الإسكندرية

وأجرت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان والوفد المرافق لها، جولة داخل المكتبة وأقسامها المختلفة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة، حيث اطلعت على قاعة الاطلاع الرئيسية، متحف الآثار، متحف المخطوطات، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، معرض شادي عبد السلام، مكتبة الكتب النادرة، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة، والبانوراما الحضرية.

وأبدى الوفد إعجابه بالمكتبة وما تحويه من مقتنيات ووثائق نادرة وما تقدمه من خدمات لروادها.

وأضافت سفيرة الثقافة العربية، خلال كلمتها، أن السفارة الثقافية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مكتبة الإسكندرية وتبادل الخبرات في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة تحديات كبيرة على صعيدي الثقافة والهوية.

وأكد الدكتور شريف رياض أن مكتبة الإسكندرية لديها مجالات علمية وثقافية مختلفة من رقمنه وأرشفه ومخطوطات وهناك تعاون سابق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معربًا عن أمله في مزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة ووضع خطة عمل مشترك.

مكتبة الإسكندرية تهدي عددا من المطبوعات إلى آل نهيان

وفي نهاية اللقاء أهدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لوحة فنية للدكتور أحمد زايد، فيما أهداها زايد عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية.

حضر اللقاء مريم زايد المزروعي مديرة إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمستشار صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة والدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط.