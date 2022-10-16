مكتبة الإسكندرية تضيء باللون الأزرق احتفالا بـ20 عاما على افتتاحها (صور)

أضاءت مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، ساحة المكتبة وقاعة المؤتمرات باللون الأزرق احتفالاً بمرور 20 عاما على افتتاحها، وذلك في ختام اليوم الاحتفالي الذي انطلق منذ الصباح بعدد كبير من الفقرات الاحتفالية.

ويأتي ذلك بعدما احتفلت مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاما على افتتاحها، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، وهو ذات اليوم الذي شهد افتتاحها عام 2002، لتنظم المكتبة احتفالية كبرى شهدت عددا من الفقرات الثقافية، بالإضافة لإضاءة المبنى ليلا، وافتتاح معرض يبين دور المكتبة ثقافيا خلال العشرين سنة الماضية في عصرها الحديث.

احتفالات مكتبة الإسكندرية

وشيدت المكتبة مجسما مكونا من كتابين يعلوهما رقم 20 احتفالا بهذه الذكرى، الأمر الذي لاقى إعجاب كثير من الوافدين والعاملين والسائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوارها.

معرض مكتبة الإسكندرية

كما أطلقت المكتبة معرضا ضم 1000 كتاب من الإصدارات والمطبوعات والدوريات يحكي قصة تاريخ مكتبة الإسكندرية في 20 عاما.

واختتمت المكتبة احتفاليتها بتكريم الموظفين والعاملين الذين عملوا من بداية المكتبة وما زالوا مستمرين في عملهم طوال 20 عاما، لينتهي الحفل بتقديم مقطوعات فنية عبر أوركسترا المكتبة التي تعد واحدة من أفضل الأوركسترا على مستوى العالم.