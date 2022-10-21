انخفاض طفيف في الأسهم البريطانية خلال بداية تعاملات اليوم

تتجه الأسهم البريطانية نحو افتتاح منخفض اليوم، حيث تعرضت لضغوط متجددة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، وباتت الأسواق تفكر فيمن سيخلفها وما هي السياسات التي ستتبناها الإدارة الجديدةة.

البقاء في وضع عدواني لتهدئة ارتفاع التضخم.

ووفقا لما أعلنه موقع tradingeconomics، فإن ارتفاع عائدات السندات العالمية ألقى بثقله على الأسهم البريطانية، حيث راهن المستثمرون على أن البنوك المركزية الكبرى سوف تحتاج إلى البقاء في وضع عدواني لتهدئة ارتفاع التضخم.

علاوة على ذلك، فإن بيانات تقييم المستثمرين تظهر ثقة المستهلك وإنفاق التجزئة في المملكة المتحدة لا يزال ضعيفًا حيث استمر البريطانيون في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر FTSE 100 بنسبة 0.5% في التعاملات المبكرة.

انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.4 %

وبحسب بيانات رسمية فإن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تنخفض أكثر من المتوقع، حيث انخفضت بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري في سبتمبر من عام 2022، بعد انخفاض معدل بنسبة 1.8 في المائة في أغسطس، بينما توقع المحللون انخفاضها بنسبة 0.5 في المائة.

انخفاض المبيعات في جميع القطاعات الرئيسية

وانخفضت المبيعات في جميع القطاعات الرئيسية، وهي المواد الغذائية -0.7 في المائة، والمتاجر غير الغذائية (0.2 في المائة، وتجارة التجزئة خارج المتاجر -0.4 في المائة والوقود -0.1 في المائة، وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات التجزئة 6.9 في المئة، ومقارنة بمستوى ما قبل فيروس كورونا في فبراير 2020، انخفض إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 1.3%.