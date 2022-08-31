صدمات متتالية للبورصات الأوروبية والأسواق تضرب الأسهم والنفط والذهب

ضربت عاصفة حمراء سوق الأسهم العالمية، خلال تعاملات اليوم، بينما هوت أسعار النفط بقوة بعد ارتفاعات محدودة في التعاملات المبكرة، جنبًا إلى جنب سقط الذهب بفعل قوة الدولار.

في هذه الأثناء، بينما ضربت أسعار النفط أنباء لم يتم التأكد منها حتى الآن، بشأن التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، تزامنا مع عزم روسيا زيادة الإنتاج، وفي المقابل لم تحسم أوبك موقفها بشأن خطة الإنتاج وفقاً لما نقله موقع «Investing».

سياسة تقييدية لإبطاء الطلب

وتابع «Investing»: أن اشتعلت التقلبات منذ يوم الجمعة، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «جون ويليامز»، إلى سياسة تقييدية لإبطاء الطلب.

وتوقع جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استمرار البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة، والحفاظ على تلك المستويات لفترة من الوقت، حتى التأكد من انخفاض التضخم، بما يتماشى مع تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.

ويتوقع المستثمرون اتجاه المركزي الأمريكي لرفع الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر 75 نقطة أساس إضافية، بعد زيادتين مماثلتين في الاجتماعات الماضية، في محاولة لكبح تسارع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وضربت الأسهم الأوروبية، موجة حمراء لتواصل تراجعها في تداولات الأربعاء، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، مع صدرو بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس.

و تراجع مؤشر فوتسي البريطاني، بأكثر من 90 نقطة أو ما يعادل هبوط بنسبة 1.2%، إلى مستويات 7270 نقطة، وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي، بالنسبة ذاتها أو ما يعادل 75 نقطة.

أسعار النفط تراجعت بأكثر من 5%

في سياق متواصل تراجع مؤشر داكس الألماني في حدود 140 نقطة أو ما يعادل 1.1%، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4 نقاط أو ما يعادل 0.9% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، تزامنًا مع تنامي المخاوف من ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق بالتزامن مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتفشي الإغلاقات في الصين تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدولار.

أما العقود الفورية للذهب تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 12 دولار أو ما يعادل 0.7% نزولا إلى مستويات 1713 دولار للأوقية بينما سجلت العقود الأجلة تسليم سبتمبر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء تراجعًا في حدود 10 دولارات لتهبط إلى مستويات 1714 دولار للأوقية.