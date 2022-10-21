بعد ضبط 189 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة التهرب الضريبي

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب، من ضبط 189 قضية تهرب ضريبي، خلال 24 ساعة، وكان أبرزها ضرائب عامة وجمارك وضرائب على القيمة المضافة وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتنفيذ أحكام وتحري مدين، وتهرب من الضرائب العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة بالحبس والغرامة

وفي هذ الصدد قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات شرع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب أي جريمة تخص التهرب الضريبي، ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، ودفع تعويض مادي يعادل قيمة الضريبة المستحقة من المتهم المتهرب.

غرامة 50 ألف جنيه أو دفع قيمة الضريبة

وأضاف أن ذلك يأتي وفقًا لنص المادة رقم 67 لـسنة 2016، وتنص على «يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، ودفع تعويض يعادل ويساوي الضريبة التي لم تدفع، أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين».

حالات يسمح التصالح فيها

وذكر «سيد» أن هناك حالات يسمح فيها القانون وفقًا للائحة التنفيذية الضريبية الموحد بالتصالح، وقت عدم إخطار المتهرب في الميعاد القانوني، أو حتى عدم تسجيله على المدونة الإلكترونية، أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، حينها يتم التصالح.

وتواصل الأجهزة الامنية وزارة الداخلية لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية، لضبط القضايا التي تخص التهرب الضريبي والأموال العامة، للحفاظ على المال العام.