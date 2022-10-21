أعمال فنية دون أجر.. أبرز تصريحات الفنان طارق الدسوقي في برنامج من مصر

تصدر الفنان طارق الدسوقي تريند منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره ضيفا في إحدى حلقات برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة قناة cbc.

وكشف الفنان طارق الدسوقي، خلال الحلقة، عن الكثير من تفاصيل حياته الخاصة، منها أنه تزوج مرتين قبل ذلك، ولديه 4 أبناء «ولدين وبنتين».

طارق الدسوقي يكشف عن أسرته

ومازح الفنان طارق الدسوقي الإعلامي عمرو خليل قائلاً: «أنا سينجل حالياً علشان لو فيه عروسة ولا حاجة، بس حرّمت طبعا، دي بس دعابة أوعى حد يصدق أنا كدا كويس أوي، لكن أنا الحمدلله علاقتي باللى كنت متزوجهم حلوة جدا علشان الأولاد».

وأضاف «الدسوقي»، أنّ الزواج مودة وحب ورحمة وسكن وسكينة، وقد يغيب التفاهم بين الزوجين حتى لو أثمرت زيجتهما عن إنجاب أبناء، لكن من الوارد أن يكون الزوج فاشل في علاقته بزوجته وأب ناجح في علاقته بأولاده، والوضع ذاته بالنسبة للزوجة التي ربما تكون فاشلة في علاقتها بزوجها، لكنها أم ناجحة مع أبنائها.

وكشف الفنان طارق الدسوقي، عن قيامه بعدد من الأعمال الفنية دون تقاضيه أجر منها، منها عمل إذاعي قدمه على إذاعة القرآن الكريم التي كان يترأسها آنذاك الدكتور حسن سليمان، وهو صديق له على المستوى الشخصي، متابعاً: «أخبروني أن فكرة العمل جيدة، لكن ليس مخصص ميزانية لها، وبالفعل أعجبت بالفكرة وقررت تقديمها من دون تقاضي أي مقابل مادي».