طارق الدسوقي: تزوجت مرتين ولا أرغب في الثالثة وأواصل رسالتي مع أبنائي

تحدث الفنان طارق الدسوقي عن حياته الشخصية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مشيرًا أنه تزوج مرتين ولديه 4 أبناء «لوجين وأحمد وهنا ويوسف»، لافتًا إلى أنه منفصل حاليًا: «حرمت أتجوز وكده كويس قوي ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».

الزواج محبة وحب وسكن وسكينة

وأوضح طارق الدسوقي أن علاقته جيدة بزوجتيه السابقتين نظرًا لوجود أبناء بينهم لافتًا إلى أن أبنائه يحبون بعضهم ومترابطين: «الزواج محبة وحب وسكن وسكينة وقد لا يكون هناك تفاهم بين الزوج والزوجة حال وجود أولاد».

رسالة للأزواج والزوجات المنفصلين

ووجه الفنان طارق الدسوقي رسالة للأزواج والزوجات المنفصلين: «انت ممكن تكون زوج فاشل لكن أب كويس قوي وممكن تكوني زوجة فاشلة لكن أم كويسة قوي والأولاد محتاجين الأب والأم ولازم لو انفصلتوا تحافظوا على علاقة الحب والاحترام عشان الأولاد ميتأثروش نفسيًا ولا معنويًا وتكملوا رسالتكم لإنكم السبب بعد ربنا إنهم جم للدنيا ولازم نتحمل المسئولية دي».

وتطرق الفنان طارق الدسوقي إلى الحديث عن حياته الخاصة والمهنية فضلا عن نشاطه على الصعيد الخيري والإنساني إلى جانب مؤهلاته العلمية التي حصل عليها خلال مشواره، ونرصد أبرز ما تحدث عنه في نقاط كما يلي:

1- اسمه طارق دسوقي.

2- حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس.

3- حاصل على بكالوريوس تمثيل واخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

4- حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما من أكاديمية الفنون.

5- حاصل على دروة تدريبية في مسرح كثرسياتر بولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

6- حاصل على عدد كبير من دورات التنمية البشرية والعلاقات الانسانية واعداد القادة.

7- حاصل على 3 دورات من أكاديمية ناصر العسكرية العليا منهم دورة استراتيجية الأمن القومي ودورة ادارة الأزمات والتفاوض ودورة صٌناع القرار، ويعتبر الفنان الوحيد الذي حصل على هذه الدورات.

8- حصل طارق الدسوقي على الدكتوراة الفخرية من جامعة ميونخ الألمانية عن العمل الإنساني بسبب أنشطته التطوعية والخيرية.

9- سفير نوايا حسنة وزار معسكرات اللاجئين في غزة ولبنان والعراق ودارفور.

10- متحدث في مؤتمرات الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب.

11- متحدث عن ملف الفن والإعلام وكيفية بناء الإنسان بناء صحيح والتأكيد على هويته المصرية.

12- تولى طارق الدسوقي إدارة مهرجان الإبداع الفني للطفل المعاق لمدة 10 سنوات.

13- يشغل منصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب.

14- أستاذ للدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة ويدرس لدبلومة الدراسات العليا الرقابة وحرية الإبداع وتطبيقاته للفرقة الاولى وفنون الأداء ومادة البحث.

15- تزوج مرتين ولديه 4 أبناء وغير متزوج حاليًا.

16- قدم مسلسل درامي مجانًا لإذاعة القرآن الكريم.