طارق الدسوقي: أعدنا أحد مشاهد فيلم «ناصر 56» 48 مرة

قال الفنان طارق الدسوقي، إن ظهوره في فيلم «العار» صادف أن يكون في الصف الثاني من معهد فنون مسرحية، وكان بالفيلم نخبة كبرى من النجوم كالفنان نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز وإلهام شاهين ونورا وأمينة رزق، وغيرهم من مجموعة كبرى من النجوم.

الدسوقي: الفنانة إلهام شاهين هي من رشحتني لدور «فيلم العار»

وأضاف «الدسوقي»، خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن دوره في الفيلم كان من المفترض أن يقوم به أحد زملائه في المعهد، لكنه اعتذر، حتى قام بالظهور في هذا الدور، مشيرا إلى أن الفنانة إلهام شاهين هي من اختارته للظهور في هذا الدور.

الدسوقي: اتفقت معانا ولم تُعلم المخرج

واستطرد: «ظهرت في فيلم (لا تسألني من أنا) وأنا في الصف الرابع من معهد فنون مسرحية، وصادف أن المشهد الرئيسي في الفيلم والناس كلها فاكراه ظهر فيه كل فناني الفيلم وكان مشهد الختام، والفنانة شادية هي صاحبة فكرة هذا المشهد، اتفقت معانا ولم تُعلم المخرج».

وأوضح أنه وبعد تخرجه في معهد فنون مسرحية تبناه فنيا المنتج الراحل رياض العريان، وقدمه في 5 مسلسلات بطولة متتالية، وتم تصويرها في اليونان لأنه كان يملك استوديو هناك، «الأعمال دي كان ليها فضل كبير أنها تقدمني للناس في مصر والعالم كله بشكل كبير، وكان فيهم كل نجوم مصر في تلك الآونة».

وتابع: «في فيلم (ناصر 56) كنت بمثل دور الفريق عبدالحكيم عامر، وكان مشهد كبير، وعيدنا المشهد ده 48 مرة، وكان المخرج محمد فاضل مصر يتعمل المشهد زي ما كان راسمه بالظبط بدون تغيير، وده سبب تكرار الإعادة».