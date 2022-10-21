إزاي تقدم طلب تسمية شارع ليس له اسم؟.. الرسوم والشروط

طلب تسمية شارع ليس له اسم واحد من الأمور التي قد تشغل بال البعض وتحديدًا قاطني المدن الجديدة التي لم يطلق اسم على شوارعها وهو ما وفَّرته الدولة من خلال عدة إجراءات وشروط للحصول على تلك الخدمة التي تتم بشكل مجاني ولكن وفق جدول زمني محدد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة ووفق دليل الخدمات العامة (بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية) فإن هناك إجراءات للحصول على طلب تسمية شارع ليس له اسم، بالإضافة لإمكانية طلب تسمية شارع باسم أحد شهداء على هذا النحو:

طلب تسمية شارع ليس له اسم

وتتخلص إجراءات طلب تسمية شارع ليس له اسم في الآتي:

- استخراج خريطة من الحي.

- تقديم بطلب بتسمية شارع ليس له اسم.

- انتظار نتيجة الطلب.

جهة طلب تسمية شارع ليس له اسم

ووفق المعلن فإن الجهة التي يقدم لها الطلب تقوم بعمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني، عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع، ثم العرض على المحافظ.

شروط الحصول على طلب تسمي شارع

- مصري/مصرية.

- لا يقل السن عن 16 سنة.

- صاحب الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب تسمية شارع

تقديم طلب من المواطن بتسمية شارع ليس له اسم، صورة من بطاقة صاحب الطلب، وخريطة من الحي موضح بها موقع الشارع، على أن تستغرق مدة الحصول على الخدمة من 30 إلى 60 يوما، كما أنها تمنح بشكل مجاني.

طلب تسمية شارع باسم أحد شهداء

وعن إجراءات طلب تسمية شارع باسم أحد شهداء، فيجب أن يتقدم بطلب استثنائي لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بتسمية شارع باسم أحد الشهداء وبعد الحصول على خطاب من الوزارة يتم التوجه للمحافظة وانتظار نتيجة الطلب.

وعلى الفور تقوم الجهة بالاطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد، عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني، عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمالإجراءات التسمية للشارع، والعرض على المحافظ.

وبشأن المستندات المطلوبة فيجب تقديم خطاب من وزارة الدفاع/وزارة الداخلية بتسمية شارع باسم أحد شهداء الوزارة، والسيرة الذاتية للشهيد.