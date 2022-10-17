غلق شارع السودان كليا من الكوبري الخشب إلى فيصل لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع السودان كليا، لتركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، أعلى شارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة الكوبري الخشب في اتجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل.

وقوف معدة من الحجم الكبير

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان، أنّ الأمر يستلزم إجراء غلق كلى في شارع السودان بالموقع المشار إليه نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير، ونش رفع عملاق لمدة 5 أيام، ابتداء من صباح غدٍ الثلاثاء وحتى صباح السبت المقبل 22 أكتوبر، على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الـ12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط.

التحويلة المرورية خلال فترة الغلق

وتؤكد محافظة الجيزة أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة جهّزت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان «الكوبري الخشب»، وترغب بالسير تجاه كوبري الملك فيصل تقوم بالدخول للاتجاه الآخر القادم من كوبري الملك فيصل وشارع ثروت قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى «تتخلل أعمدة كوبري صفط اللبن» يتم استحداثها، بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور، وفصلهما بحواجز خرسانية ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 150مترا، ثم العودة إلى الطريق الأصلي مرة أخرى باتجاه كوبري الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت لوضع وسائل الامن الصناعي من «الكشافات - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية» اللازمة في محيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.