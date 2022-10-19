محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع الجمهورية في الخانكة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع الجمهورية بمدينة الخانكة، الذي يبلغ طوله 4.5 كيلو متر، بدءًا من موقف المرج الخانكة حتى موقف الأتوبيس بالقلج بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليون جنيه، ويعد محورًا مروريًا مهمًا لكل مواطني مدينة الخانكة، حيث يربط المدينة بالطريق الدائري، وبعد انتهاء أعمال رصفه سيجري تسيير الحركة المرورية والقضاء تمامًا على التكدسات المرورية التي كانت تحدث خاصة في أوقات الذروة.

أرصفة وبلاط أنترلوك لتطوير الشارع

وتفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء أرصفة المشاة ورصفها ببلاط الأنترلوك على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، كما وجه خلال الجولة بإزالة أحد الأسور المخالفة لتعديها على خط التنظيم وتوسعة الطريق كلما أمكن، للعمل على تسيير الحركة المرورية وتحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير، موجهًا بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الأعمال واستلام الموقع.

مشروعات التطوير والرصف بالقليوبية

وأكد «الهجان» أن التطوير والرصف مستمر في كل مدن المحافظة لإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، والعمل على تطوير تلك الشوارع بما يليق بمحافظة القليوبية.

ورافق المحافظ في الجولة، مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة ومهندسي الشركة المسؤولة عن أعمال الرصف.