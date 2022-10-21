وزير الأوقاف بالسويس: أهل الباطل لا يظهرون إلا في غياب الحق

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة السويس اليوم، بحضور الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة وفي ضوء رسالة الأوقاف المجتمعية.

وفي كلمته رحب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بوزير الأوقاف مؤكدًا أن زيارته للسويس زيارة خير وبركة، مشيدًا بجهوده في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مثمنًا الدور البارز في نشر الفكر الوسطي المستنير، وما تشهده الساحة الدعوية من أداء متميز لأئمة الأوقاف.

وفي كلمته هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعيد القومي للمحافظة، شاكرًا له دعوته الكريمة، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى ذكرى هامة ليس لأبناء السويس وحدهم بل للشعب المصري كله، حيث شكل أبناء السويس إلى جانب أبناء القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ملحمة عظيمة هي ملحمة الفداء والوطنية التي تدعو للفخر والعزة، متمنيًا للمحافظة مزيدًا من الرقي والازدهار.

إذا ظهر أهل الحق ارتدع أهل الباطل

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة تكثيف الجهود، حيث أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وإذا وُجد أهل الحق ارتدع أهل الباطل، وهذا ما يجب أن نقوم به في نشر الفكر الوسطي الصحيح المستنير، وهذا لا يأتي إلا بمزيد من العلم والعمل وفي هذا يقولون: العلم من المهد إلى اللحد، وكذلك لابد من إتقان العمل وأدائه على الوجه الأكمل، والتحول به من مجرد وظيفة إلى الرسالة، فالإمام صاحب رسالة، وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ».

فإذا جدد الإنسان نيته وحولها إلى خدمة دينه ووطنه كان يؤدي واجبه الوظيفي ومع ذلك يأخذ أجرًا عظيمًا، يقول أحد العلماء الحكماء: «يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيبك من الباقية أحوج، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة وكانت عينك على طاعة الله مَرَّ بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا على حساب نصيبك من الآخرة ضيعت نصيبك من الآخرة وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر، وليس لك منه إلا ما كُتب».

توزيع 2 طن من لحوم الأوقاف على الأسر الأكثر احتياجا

وأشار إلى وجوب تكثيف الجهود، فبعد النجاح المبهر للبرنامج الصيفي للطفل، أكدنا على استمرار الأنشطة تحت عنوان البرنامج التثقيفي للطفل، حيث يعقد في 66 مسجدًا بمحافظة السويس في يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هذا بالإضافة إلى استمرار المقارئ للأئمة والجمهور، وكذلك مجالس الإفتاء، ومراكز الثقافة الإسلامية، والهدف من هذه الأنشطة أن نفتح المجال واسعًا لمن يبحث عن صحيح العلم والتعلم، وهي رسالة بأن الدولة حريصة على نشر الفكر الصحيح المستنير.

وفي ختام اللقاء شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فعاليات توزيع لحوم الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة السويس، حيث أشاد محافظ السويس وجميع الحاضرين بجهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وخدمة المجتمع، ومشروع صكوك الأضاحي والإطعام.