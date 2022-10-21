وزير الأوقاف من السويس: بناء الشخصية القوية من أهم أهداف الوزارة

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن بناء الشخصية القوية علميا وثقافيا وإيمانيا بكل ما تعنيه جوانب القوة، هو الهدف الذي تنشده وزارة الأوقاف عبر المنابر في المساجد وحلقات العمل والدروس والبرامج والأنشطة المختلفة، وهذا لا يأتي إلا بالجهد والعمل، والسعي وراء العمل.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك لا يأتي إلا من خلال العمل والتحرر وتحول الإمام من مجرد العمل في وظيفة إلى رسالة، فالإمام صاحب رسالة مهمة للأسرة والمجتمع.

افتتاح مسجد الرحمة

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد الرحمة بمدينة السلام 2 بالسويس، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عبدالرحمن هريدي مدير الامن، والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ونواب السويس، في إطار احتفال السويس بالعيد القومي.

وتحدث الوزير عن أهمية البرامج وأنشطة تحفيظ القرآن للأطفال، وحلقات العلم، موضحا أنه جرى اختيار يوم الجمعة لاستقبال النشء في حلقات تحفيظ القرآن وذلك داخل 66 مسجدا في السويس، فضلا عن تخصيص 41 مسجد أيضا لمقرأة القرآن والتي تعمل على تحسين وتصحيح قراءة القرآن والحفظ أيضا للكبار.

أنشطة مساجد السويس

ووجه وزير الأوقاف، وكيل الوزارة بالسويس الشيخ ماجد راضي بالإعلان عن الأنشطة والبرامج الجارية بالمساجد، بجانب اختيار الأئمة المتميزين في المساجد لتقديم دروس دينية مساءا، ووجه أيضا بضرورة تكثيف الندوات الدينية مع تنظيم أسبوع ثقافي كل شهر، وتكثيف القوافل الدعوية في القطاع الريفي.

وتطرق الوزير للحديث عن الأئمة المغتربين والعاملين داخل السويس، وأكد أن مهمتهم دينية ووطنية، وأن فترة الاغتراب للأئمة هي مرحلة أداء رسالة، وتمثل دورا مساعدا في المهمة التي تقع على عاتق وزارة الأوقاف.

وأكد الوزير أن كل هذه الأنشطة والبرامج الهدف منها فتح المجال واسعا لمن يبحث عن صحيح العلم والتعلم ورسالة أن الدولة حريصة على نشر الفكر الصحيح المستنير وإتاحة المجال لمن يريد حفظ القران وتعلم أمور دينه.

وأشار الوزير إلى أنه سيجري افتتاح مسجدين جديدين اليوم، ليصبح عدد المساجد التي جرى افتتاحها في السويس هذا العام 11 مسجدا، كما سيجري توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والمتعففين وذلك بالتنسيق بين أوقاف السويس ومديرية التضامن الاجتماعي.