وزير الأوقاف يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ،اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

دعم الدولة المصرية للشعب الفلسطيني

ووجه الدكتور محمود الهباش، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، كما أشاد بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث والثلاثين، الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي تحت عنوان: «الاجتهاد ضرورة العصر»، وشاركت فيه دولة فلسطين بوفد رفيع المستوى.

نشر الفكر الوسطي

وتضمن اللقاء استعراض جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، وجرى بحث تدريب نخبة من الأئمة والواعظات من دولة فلسطين في أكاديمية الأوقاف الدولية.