فنان بلغاري يصمم لوحات من الخضروات والفاكهة: «شعاري الابتكار»

مجسمات لطيور وأسماك وزهور وأواني، يصعب التفرقة بينها وبين الحقيقية لدقه إبداعها، ينحتها الفنان البلغاري؛ أنجيل بورالييف، من الخضروات والفواكه والصابون، يجسد بها مناظر طبيعية للحياة اليومية، يستلهمها من كل شيء موجود حوله: «الشغف موجود في كل مكان، يحتاج فقط إلى عيون نقية لرؤيته».

«أنجيل»: احترفت فن النحت منذ 9 سنوات

يعمل أنجيل البلغاري؛ بالفنادق والمطاعم، وهو ما مكنه من احتراف فن النحت منذ 9 سنوات، بهدف نقل مزاج خاص للزبائن بشكل حيوي وطبيعي، ونجح في تحقيق هذا الهدف وشارك في العديد من المشروعات الفنية: «أنا دائمًا منفتح على الأفكار الجديدة والتعاون من أجل إظهار منحوتاتي في عيد الهالوين»، وفقاً لموقع «بورد باندا» الترفيهي.

تلقى منحوتات «أنجيل»؛ البالغ من العمر 26 عاماً، قبولاً كبيراً لدي الزبائن في الفندق، ويُعجب بها الكثيرون عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: «الناس يتفاجئون من منحوتاتي، وعادة، يقولون: هذا مذهل، لا يصدق»، وهو ما يمنحه شعورًا بالسعادة، مضيفاً أنه لم يتلق أي تدريبات للنحت على القرع والخضروات والفاكهة، فقد تعلمها بنفسه من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

صعوبة التصميم

صعوبة النحت تكمن في تكوين التصميم، الذي يعد أصعب جزء في العملية بحسب وصف «أنجيل»: «يجب أن يكون تكوين التصميم فريدًا وعملية النحت نفسها ليست صعبة»، موضحًا أن المنحوتة الواحد من أعماله تستغرق ما بين 2 لـ 3 ساعات، حتى تخرج بجودة عالية ويكون راضياً عن العمل بعد إنهائه.