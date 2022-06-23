«شيف» بأحد فنادق الغردقة يبدع في النحت على البطيخ.. «30 دقيقة وتشوف صورتك»

«تعالى شوف صورتك على البطيخ»، شعار رفعته مجموعة فنادق بالغردقة لجذب السائحين، من خلال قيام «شيف» بالنحت على البطيخ عبر رسم صورة الأشخاص عليها بشكل واضح، وكأنك ترى نفسك في مرآة، كما يقول كل من يشاهد الرسومات من السائحين ونزلاء الفندق الذين أبدوا إعجابهم بأعمال الشيف الذي يتمكن من رسم أي صورة في 30 دقيقة.

شوف صورتك على البطيخ

حسني شوقي، مسؤول أحد الفنادق بالغردقة، يقول لـ«الوطن»، إن الشيف يدعى «نعيم» وهو متخصص في النحت على البطيخ أمام الشواطئ المفتوحة، حيث يمكنه نحت صورة أي شخص في نصف ساعة، ويتوافد النزلاء بصورهم على هواتفهم المحمولة ليقوم الشيف بنحتها، وهو ما لاقى قبول وإعجاب السائحين ونزلاء الفنادق، مما يعمل على تنشيط السياحة في الغردقة.

الشيف «نعيم» كشف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يقوم بنحت أي صورة على البطيخ خلال 30 دقيقة، لافتا إلى أنه رسم عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مناسبات مختلفة، بالإضافة للممثلين والفنانين القدامى وعلى رأسهم أم كلثوم وإسماعيل ياسين، وشخصيات عالمية مثل مارلين مونروا وجاك سبارو، موضحا أنه يشاهد فرحة النزلاء الفنادق على وجوههم، مؤكدا أنه يقوم بهذا العمل مجانا لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

انتعاش السياحة على شواطئ الغردقة

سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، يؤكد أن الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مثل هذه الفعاليات كأحد أنواع الترفيه، بهدف تنشيط السياحة على الشواطئ.

ولفت «جمعة»، أن السياحة تعيش أزهى أوقاتها تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة الدولي من مختلف الجنسيات الأجنبية، من أكثر من 15 جنسية أجنبية، وعلى رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك، بالإضافة إلى انتعاش حركة السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على شواطئ الغردقة.