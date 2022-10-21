الصحة والتعليم والنقل والإسكان.. المؤتمر الاقتصادي يناقش احتياجات المصريين

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، إذ تناقش الجلسة العاشرة من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ورقة خلفية بعنوان «الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل»، وتلقي الورقة الضوء على سياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى المشروعات المتعاقد عليها، وحصر لحجم المشاركة مع القطاع الخاص، والمشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص.

خارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمؤتمر على «فيس بوك»، فإن الجلسة التاسعة من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي تناقش ورقة خلفية بعنوان خارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، وتلقي الورقة الضوء على المبادرات التي تتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تحفيز القطاع الخاص والمسـتثمرين على المشاركة في المشـروعات التعليمية على النحو الذي يحقـق رسـالة الوزارة والعائد الاستثماري المنشود في الوقت ذاته.

نفذت مشروعات للإسكان الاجتماعي لمست احتياجات المصريين

واهتمت الدولة بنشر التنمية في مختلف قطاعات الحياة؛ إذ نفذت مشروعات للإسكان الاجتماعي لمست احتياجات المصريين، فخلال 8 سنوات تم تشييد نحو مليون وحدة سكنية، 66% من المستفيدين منها تحت خط الفقر، واتجهت نحو تشييد مدن الجيل الرابع، فكان لها تأثير كبير على قطاع التشييد والبناء بجذب استثمارات عقارية هائلة وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل، وأطلقت مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروع يستهدف تطوير حياة 60 مليون مصري.

إطلاق 12 مبادرة معنية بصحة المواطنين

وزادت موازنة الدولة لمشروعات «تكافل وكرامة»، فضلا عن إطلاق 12 مبادرة معنية بصحة المواطنين، وتطوير العملية التعليمية، والاهتمام بالتعليم الفني، والاهتمام بقوة مصر الناعمة في تنفيذها لموكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش الجديد بالأقصر.