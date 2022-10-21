غرفة السياحة: أكثر من 2000 سائح يحضرون احتفالية التعامد بأسوان غدا

قال خيري علي حسن، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي بالصعيد أنهى استعداده لاستقبال السياح القادمين لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان فجر غدٍ السبت، لافتا إلى أن الاحتفالية الخاصة بالتعامد ستبدأ من غروب شمس هذا اليوم وحتى موعد التعامد فجر غد، موضحا أن فرق الفنون الشعبية والفولكلور بمحافظة الأقصر ستقدم عروضها الفنية للسياح الحاضرين لتلك الاحتفالية.

قدوم رحلات من القاهرة والأقصر لحضور التعامد

وأضاف لـ«الوطن»، أن نحو 2000 سائح أجنبي متواجدين حاليا بأسوان لحضور ظاهرة التعامد، لافتا إلى أن هناك رحلات أخرى ستصل مساء اليوم من القاهرة ومن الأقصر لحضور تلك الظاهرة التي تتكرر مرتين في العام أحدهما غدا السبت والأخرى يوم 22 فبراير، لافتا إلى أن ظاهرة تعامد الشمس هي إحدى الفعاليات التي ترفع من نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بأسوان.

نسب إشغالات الفنادق العائمة والثابتة بأسوان 75%

وأوضح خيري أن نسب إشغال المنشآت الفندقية العائمة والثابتة بأسوان حاليا تبلغ نحو 75%، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة في نسب الزيارات التي يقوم بها السياح إلى المزارات الأثرية الموجودة بالأقصر وأسوان، موضحا أن هناك تنوعا في جنسيات السياح المتواجدين بأسوان حيث لا ينتمي السياح الموجودين بالمدينة لجنسية واحدة بل جنسيات متعددة أبرزها الأمريكان والأسبان والبرازيلين والبرتغاليين والفرنسيين.

وتابع «الأقصر وأسوان لا تعتمدان على دولة واحدة في إرسال السياح إليهما حيث يأتيهما السياح من العديد من الدول»، موضحا أن الشهور الأخيرة شهدت توافد العديد من السياح التابعين للدول الناطقة بالإسبانية.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أنه ووفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان ستشهد زيادة كبيرة خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى نهاية شهر أبريل المقبل.