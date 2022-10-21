جنازة مهيبة لشاب من أبناء دار الرعاية في بني سويف: توفي أثناء العلاج

شيع عدد كبير من أهالي محافظة بني سويف جنازة شاب من أبناء دار الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف إلى مثواه الأخير بمقابر شرق النيل عقب أداء الصلاة عليه بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف.

حزن بين أهالي بني سويف لوفاة شاب

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يفيد وفاة شاب يدعى «صلاح» من أبناء دار الرعاية الاجتماعية، حيث أسرع عدد كبير من المواطنين والأهالي في الترحم عليه والمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر شرق النيل.

أحد المشاركين بالجنازة: لم أشاهد تلك الأعداد من الأهالي قبل ذلك

من جانبه قال محمد سيد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة رعاية الأيتام بالرمد لـ«الوطن»، إن الشاب صلاح، كان ينال حب واحترام الجميع، ومعروفا عنه الجدعنة والشهامة، وفي الفترة الأخيرة شعر بإعياء وتدهورت حالته سريعا ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المراكز الطبية الخاصة.

وأشار «عبد القادر»، إلى أن كان هناك متابع لحالة صلاح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن ببني سويف.

ونعتت مديرية التضامن ببني سويف الفقيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «إنا لله و إنا إليه راجعون، ابننا صلاح في ذمة الله، في النهاية يزول الألم و لا يبقى إلًا الرحمات و طيب الأثر و الذكرى الحسنة».