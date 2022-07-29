تشييع جنازة شاب بالدقهلية غرق أثناء الوضوء ‏في نهر النيل «صور»

شيّع أهالي مدينة بني عبيد في الدقهلية اليوم، جنازة شاب لقي مصرعه غرقًا في أثناء الوضوء في نهر النيل بمحافظة أسوان، في أثناء الوضوء بعدما انزلقت قدمه وغرق، واستقبل الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد وأدوا صلاة الجنازة عليه وتوجهوا به في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير.

جنازة مهيبة لتشييع جنازة شاب غرق أثناء الوضوء

وصلت سيارة إسعاف تنقل جثمان شاب يدعى إبراهيم رجب مخيمر، مقيم بمدينة بني عبيد محافظة الدقهلية، بعد انتهاء الإجراءات القانونية في محافظة أسوان؛ لاستلام أسرته الجثمان؛ لدفنه في مقابر الأسرة.

غرق الشاب في أسوان

وأكد الأهالي أنّ الشاب المتوفى كان يعمل مساعد سائق لسيارة نقل ثقيل، وخرج سعيا وراء لقمة العيش، وفي أثناء الراحة ذهب للوضوء استعدادًا للصلاة، فنزل إلى إحدى الترع في توشكي بجنوب أسوان، وانزلقت قدماه وغرق، وتم انتشال الجثة ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح الأهالي، أن الشاب إبراهيم رجب مخيمر، هو «شهيد لقمة العيش»، فقد خرج طلبا في الرزق الحلال من خلال عمله كمساعد سائق فمات غريقا، ودعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

رجل أعمال يحاول التخلص من حياته

ومن جهة أخرى، ألقى رجل أعمال شاب بنفسه من قطار المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وذلك في محاولة للتخلص من حياته، إلا أنه سقط على الأرض، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحالته مستقرة، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وقدم له الأطباء العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.