تشيع جنازه شاب توفى قبل أيام من حفل زفافه في المنوفية

شيع الآلاف من أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب محمد سعد زلابية، والذي وافته المنية قبل أيام من حفل زفافه إثر أزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتجمع أصدقاء المتوفى وأهالي المدينة لتشييع جثمانه.

تداول خبر وفاة الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب محمد زلابية على مواقع التواصل الاجتماعي داعين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة أشمون بشكل خاص، ومحافظة المنوفية بشكل عام بعد وفاة الشاب محمد زلابيه فجأة قبل حفل زفافه بعدة أيام.

وكان الشاب محمد أصيب بإعياء مفاجئ، وجرى ونقله إلى المستشفي في مركز أشمون بالمنوفية، ولكن توفى متأثرًا بأزمة قلبية، وذلك قبل موعد زفافه بعدة أيام، بعد تجهيز شقته ونقل «العزال» بها.

وقال عبدالفتاح طارق، أحد أصدقاء محمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقيد كان يستعد لحفل زفافه، والذي كان مقررًا له الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الفقيد توفى بأزمة قلبية مفاجئة، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، لافتًا إلى أنهم نقلوا «عفش» زواجه الأسبوع الماضي وكان يدعو أصدقاءه ومحبيه لحضور حفل زفافه، مؤكدًا أن الجميع حزين ومصدوم لوفاة محمد.