عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية: الإنسان يستطيع استيعاب التقلبات البيئية

ما معنى التكيف والتعايش مع النتائج والمردودات السلبية للتغيرات المناخية؟ وما هي المخاطر البيئية؟ تلك بعض الأسئلة التي يفكر فيها البعض حول كل ما يتعلق بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية، والتي يُجيب عليها سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية.

القدرة على التكيف مع المؤثرات البيئية

قال «طنطاوي» في تصريحات لـ«الوطن» إنه هناك ما يسمى بـ«القدرة على التكيف»، وهي قدرة الفرد على التكيف للمؤثررات البيئية، ويترتب على ذلك من إحساس بالرضا والسعادة سواء بالنسبة له شخصياً أو في علاقاته مع الأخرين المتواجدين معه في ذلك الموقف الإجتماعي.

وأضاف أن الفرد لديه أيضاً قدرة على التكيف مع البيئة الخارجية سواء المادية أو الإجتماعية، واستيعاب التقلبات البيئية مع الاحتفاظ بنفس بقدرته على تنظيم ذاته والتكيف مع الضغوط والتغيرات.

التأقلم مع التغيرات المناخية

وأشار «طنطاوي» إلى أن «التأقلم» يقصد به الاستجابة لمردودات التغيرات المناخية والتعايش مع الظروف الناتجة عنها: مثل استنباط سلالات جديدة من المحاصيل التي تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة العالية، والاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال تطبيق سياسات المقننات المائية وترشيد الاستهلاك.

المخاطر البيئة

وأما المخاطر البيئية، فيوضحها «طنطاوي» أنه هناك مخاطر بيئية يقصد بها درجة تعرض مكان أو نظام بيئي معين لمخاطر مردودات التغيرات المناخية، مثل التهديد الناتج عن ارتفاع سطح البحر الذي سيؤدي إلى غرق أجزاء مأهولة بالسكان وتدمير أراضي خصبة، والتهديد الناتج عن نقص الموارد المائية، وكذلك انتشار الأمراض.