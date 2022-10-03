«شئون البيئة» بالإسكندرية: ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب تغير المناخ

قال الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، إن هناك آثارًا للتغيرات المناخية ظهرت في كثير من بلدان ومدن العالم، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية شهدت ارتفاع منسوب سطح البحر، بجانب التأثر في بعض المناطق الزراعية، وهذا التأثير يطال جميع المدن الساحلية.

هناك تركيز عالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد، أن هناك تركيزًا عالميًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إذ أن درجات الحرارة لا يمكن أن ترتفع في مدينة بعينها بل تأثيرها يمتد للعالم أجمع.

الحواجز التي قامت بها الدولة أنقذت قلعة قايتباي

وأشار «رياض»، إلى أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة آثار التغيرات المناخية منذ سنوات، موضحًا أن الحواجز التي قامت بها الدولة أنقذت قلعة قايتباي، معقبًا: «مصر نجحت في تحجيم آثار التغيرات المناخية، من ناحية تآكل الشواطئ، وإقامة المصدات، مع استنباط سلالات زراعية تقاوم الحرارة».

وأوضح، أن مساهمة الدول العربية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 5% من إجمالي الانبعاثات العالمية، والدول الإفريقية 4%، ومصر لا تتجاوز 6%.