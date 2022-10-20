خبراء عن جفاف المسطحات المائية في أمريكا الشمالية: تغير المناخ السبب

قال خبراء لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية الامريكية، إنَّ المسطحات المائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تجف نتيجة انخفاض هطول الأمطار، وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أنَّ الجفاف الضخم الذي دام 22 عامًا والذي أثر على الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة، لن تزاد حدته فحسب ، بل سيتحرك شرقًا أيضًا.

82٪ من أراضي الولايات المتحدة القارية تتعرض للجفاف

وتابع تقرير «إيه بي سي»، أنَّه يبدو أن هذا التوقع قد بدأ يتحقق، إذ أظهر حوالي 82٪ من أراضي الولايات المتحدة القارية تتعرض حاليًا لظروف بيئية بين الجفاف غير الطبيعي والاستثنائي، وفقًا لمرصد الجفاف الأمريكي، وفي حين يستمر انخفاض مستويات المياه في الأنهار والبحيرات، في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، فإن مزيجًا من تغير المناخ وسياسات إدارة المياه السيئة يتسبب في أحداث مماثلة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لما قاله الخبراء للشبكة الامريكية.

انخفاض مياه الأنهار في جميع أنحاء العالم

وقال جوناثان ديسون أستاذ برنامج إدارة البيئة والطاقة في جامعة جورج واشنطن، إنَّ الأنهار في جميع أنحاء العالم تنخفض بالفعل، خاصة نهري دجلة والفرات في العراق، فضلاً عن المسطحات المائية المهمة في دول مثل إيطاليا ورومانيا وفرنسا والصين.

وذكر الخبراء أنَّ اتباع نهج ذي شقين يشمل التخفيف من آثار تغير المناخ وسياسات إدارة أفضل للمياه سيكون أمرًا حاسمًا مع استمرار نضوب المسطحات المائية، لكنهم قالوا إن الكثير من الضرر قد حدث بالفعل ، حتى أن التحسينات أو التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات لن تؤثر على الفور في تقليل الضغط على مستويات المياه، وضربوا مثلا بتسبب انخفاض مستويات المياه على طول نهر المسيسيبي، أحد أهم طرق التجارة بالبلاد في حدوث آثار سلبية متتالية في جميع أنحاء العالم.