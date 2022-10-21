أدهم نابلسي يرتل آيات من سورة الفرقان بصوته (فيديو)

نشر المطرب المعتزل أدهم نابلسي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء ترتيله القرآن الكريم بصوته، وتحديدا آية 70 من سورة الفرقان.

اعتزال المطرب أدهم نابلسي

وفور إعلان أدهم نابلسي اعتزال الفن في 20 ديسمبر 2021، أعلن وقتها تعليمه أحكام التجويد في الفترة الماضية، حتى يستطيع قراءة القرآن دون وجود أي أخطاء أثناء تسجيله.

واعتزل نابلسي الغناء خلال فيديو عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام قال فيه «أعلن خلال هذا المقطع، خبرا سعيدا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، بالنسبة لي الهدف الذي أسعى من أجله، والحلم الذي كنت أنوي تحقيقه، هو فعل كل ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».