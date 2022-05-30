أدهم نابلسي يظهر في مكة خلال تأدية مناسك العمرة (صور)

تصدّر الفنان أدهم نابلسي محركات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور بمكة خلال تأديته مناسك العمرة.

أدهم نابلسي يؤدي مناسك العمرة

وظهر أدهم نابلسي خلال رحلته من المطار وصولًا إلى مكة، رفقة بعض من الأقارب والأصدقاء وهو يرتدي عباءة بيضاء اللون.

أدهم نابلسي يثير الجدل حول رجوعه للفن

وأثار أدهم نابلسي الجدل خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نشر الشاعر اللبناني علي المولي صورة ظهر فيها عدد من الفنانين، طوني قطان، وهيثم خلايلي، بالإضافة إلى الشاعر اللبناني، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة الفنان أدهم نابلسي إلى عالم الفن من جديد.

اعتزال أدهم نابلسي

المطرب الأردني أدهم نابلسي، أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك».

وكتب: «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين».

حلمي الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين

واستكمل: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».