تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.. استعدادات مكثفة وعروض فنية للزوار

ساعات قليلة تفصلنا عن ظاهرة فرعونية فلكية كبرى في مصر، وهي تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، إذ استمرت 33 قرناً من الزمان حيث تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وذلك في تمام الساعة السادسة صباحا لمدة ما يقرب من 20 إلى 25 دقيقة، داخل قدس الأقداس وترسم إطارا مستطيلا عليه وأيضاً تمثال الإله «آمون رع» ثم تتحرك ناحية اليمين تجاه الكتف الأيمن لتمثال الإله «رع حور».

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل غدا

ويختفي تعامد الشمس على معبد أبو سمبل على هيئة خط رفيع مواز للساق اليمنى للملك رمسيس الثاني، وبعد ذلك تنسحب أشعة الشمس إلى الصالة الثانية للمعبد ثم الأولى وتختفي بعد ذلك من داخل المعبد كله.

وأشار أحمد مسعود كبير مفتشي الآثار بأبو سمبل، إلى أن البريطانية أميليا إدواردز اكتشفت لأول مرة عام 1847 أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى يحدث في يومي 22 أكتوبر، 22 فبراير، من كل عام وهما يوم مولده ويوم تتويجه ملك على مصر، كما يعتقد أن هذه الظاهرة كل عام لتعلن بداية موسم الفيضان والزراعة في مصر.

استعدادات مكثفة لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

وعن استعدادات لظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل أوضح أنه جرى تزويد المعبد بـ 64 كاميرا مراقبة ورفع كفاءة غرفة التحكم المركزية، مع زيادة عدد بوابات الكشف على المعادن وتجهيز وجهاز تفتيش الحقائب لتسريع عملية الدخول، وتطوير منظومة الإضاءة الداخلية، وإضاءة الحراسات.

وتابع أنه جرى صيانة المسطحات الخضراء، وإضافة زراعات تجميلية وإنارة الحدائق، كما تم صيانة الطريق الحجري المؤدي للمعبد، وكذلك مولد الطاقة الاحتياطي ووحدات الإضاءة، وجرى رفع كفاءة موقف انتظار الحافلات السياحية، وتطوير قاعة الزوار وإضافة لوحات معلوماتية جديدة.

وذكر أن الاستعدادات لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني شهدت رفع كفاءة عدد 3 دورات مياه، وإعادة فتح دورة مياه لخدمة الزوار، كما تم وضع لوحات إرشادية وعلامات توضيحية لمسار دخول الزائرين، وتجهيز كافة الكافتيريات وتطويرها.

وأضاف أنه جرى تجهيزات شاشات البلازما لعرض أفلام وثائقية ومقطوعات موسيقية مسجلة خلال الاصطفاف، ثم نقل ظاهرة التعامد مع تجهيز مسرح الصوت والضوء والذي سيشهد الحفل الفني الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية.

وذكر كبير مفتشي الآثار بأبو سمبل، أن احتفالات أبو سمبل يحيها عازف البيانو إيهاب عز الدين، وعازفة التشيلو علياء الباسوسى، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.