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محمود مسلم

 سفراء 30 دولة يحتفلون بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل (صور)

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الوطن
09:49 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت وزارة السياحة والآثار، على أنغام الموسيقي الكلاسيكية الهادئة، حفل عشاء على ضفاف بحيرة ناصر بأحد الفنادق العائمة بمدينة أبو سمبل، في محافظة أسوان، حضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و50 سفيراً من سفراء أكثر من 30 دولة في العالم وعائلاتهم.

وأعرب الضيوف عن استمتاعهم بالأجواء الساحرة لنهر النيل العظيم، وبحيرة ناصر، والمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتها.

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها الوزارة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، والتي شهدها المعبد فجر اليوم.

وسبق حفل العشاء، زيارة السفراء وعائلاتهم إلى معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، وقاموا بجولة داخل المعبدين استمتعوا خلالها بمشاهدة نقوشها الجميلة وألوانها الخلابة.

عرض الصوت والضوء 

كما استمتعوا بحضور عرض للصوت والضوء يروي قصة بناء المعبدين وعملية إنقاذهما بمراحلها المختلفة وأهم النقوش الموجودة بهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تعد أحد أساليب الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتفرده، والذي يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتكاملة بأمان كامل.

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