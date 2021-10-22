«البحوث الفلكية» ينظم ندوات تثقيفية تزامنا مع تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الفعاليات خلال الفترة الماضية، تزامنا مع تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والذي يحدث مرتين خلال العام، في 22 فبراير و22 أكتوبر، ويعد من أروع الظواهر الفلكية التي تشهد على براعة المصري القديم في علوم الفلك وهندسة العمارة والبناء.

محاضرات علمية عن الظواهر الفلكية

وأشار المعهد في تقريره إلى وزارة التعليم العالي إلى أنه نظم عددًا من الندوات والفعاليات بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان، وتناولت الفعاليات عددًا من المحاضرات العلمية عن الظاهرة وعدد من الظواهر الفلكية الأخرى، فضلا عن رصد عدد من الكواكب والأجرام السماوية باستخدام تلسكوبات من المعهد.

وأهدى المعهد القومي للبحوث الفلكية بالقاهرة، مزولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي، على هامش الندوة التي أقيمت بحضور لفيف من المهندسين والأساتذة والعاملين بالمعهد القومي للبحوث والهيئة العامة للسد العالي، وتُعتبر هذه المزولة ذات قيمة علمية وفلكية كبيرة؛ لما لها من أهمية في معرفة التوقيتات باتجاه أشعة الشمس.

محاضرات تثقيفية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

ونظم فريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «فرع أسوان»، فعاليات على مدار اليوم، وتم تقديم محاضرات تثقيفية في مجالات: الفلك وأبحاث الشمس وتطبيقاتها المختلفة، وكذلك ظاهرة تعامُد الشمس على عدد من المعابد، وأهمها معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل، وانتهت الفعاليات بتدريب عملي لطلاب الأكاديمية على رصد عدد من الظواهر الفلكية داخل الحرم الجامعي للأكاديمية.

كما توجه الفريق البحثي من المعهد بزيارة لمدينة أبو سمبل؛ لمتابعة رصد الظاهرة فلكيًا من داخل المعبد.