«حماة الوطن» في القليوبية ينظم حوارا وطنيا.. «من أجل كل المصريين» (صور)

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالقليوبية، ندوة بعنوان «حوار وطني من أجل كل المصريين»، بمشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة، وحضور أحمد يوسف رزق أمين الحزب بالقليوبية، واللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم بالحزب في القليوبية.

المشاركون في الحوار الوطني بالقليوبية لحزب حماة وطن

وشارك في الحوار كل من الدكتور تامر عصر، نائب مدير مركز التعليم الطبي بكلية الطب ببنها متحدثا عن ملف الصحة، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام السابق لمحافظة القليوبية، متحدثا عن ملف المحليات، والدكتورة مروة محمد عبد الدايم مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ببنها، متحدثة عن ملف الزيادة السكانية، والشيخ صبري عبادة أمين اللجنة الدينية بالمحافظة، وكيل الوزارة السابق، وشاركه القص يوحنا ممثل الكنيسة ببنها متحدثا عن ملف الأسرة والتماسك المجتمعي، وفؤاد مرسي شاعر وكاتب متحدثا عن ملف الثقافة والهوية الوطنية، ووائل منير الخبير المصرفي والاقتصادي متحدثا عن الملف الاقتصادي.

كما تحدث عمار محمد كامل طالب بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشباب المصري عن ملف الشباب، والدكتور أشرف راضي كاتب وصحفي متحدثا عن ملف التعليم، والدكتورة سحر الغنام المدير التنفيذي لمركز إعداد القادة بجامعة بنها، وفوزي صبحي زغاري ممثلا عن «قادرون باختلاف» ومتحدثا عنهم.

مصر كانت في حاجه إلى الحوار الوطني

قال الدكتور أحمد يوسف أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، إن مصر كانت في حاجة إلى الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة ملحة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لتعبير فئات الشعب عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، وإرساء قواعد الرأي والرأي الآخر وتوفير المناخ اللازم لاستكمال مشروعات التنمية.

جهود الرئيس لدعم الحوار الوطني

وثمن «يوسف»، جهود الرئيس السيسي لدعم الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بالقليوبية، يمر بثلاث مراحل بدأت بوضع رؤية الحزب من خلال قياس نبض الشارع والمواطنين واحتياجاتهم، وصياغة هذه الاحتياجات، ثم تلاها المرحلة الحالية من جلسات الاستماع للتفاعل للوصول إلى المرحلة الثالثة، وهي وضع الحوار في شكل توصيات يتم رفعها للقيادة السياسية والحكومة.

تخصيص «واتس آب» لاستقبال مقترحات الحوار الوطني بالقليوبية

وأعلن عن تخصيص رقم «واتس آب»، يتم إعطائه لكل المواطنين بالمحافظة، والمنابر السياسية والأحزاب للمساهمة في وضع رؤيتهم للحوار الوطني، لإعداد وثيقة للحوار الوطني تمثل أهالي والقيادات السياسية والأحزاب بمحافظة القليوبية.

فيما قال اللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم بالحزب بأمانة القليوبية، إن الحوار الوطني الخاص بحماة الوطن انطلق تحت شعار «من أجل كل المصريين»، وبهدف إيجاد حلول مناسبة لكل مشاكل الحياة وتحديات الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن مصر مرت بتجارب قاسية ولكنها نجحت في الحرب على الإرهاب، ومواجهة جائحة كورونا بإجراءات حكيمة خففت من أضرار هذه الجائحة.

ونوه «بركة»، إلى أن الحوار الوطني بالقليوبية على رأس اهتماماته حل المشكلات الاجتماعية ووضع حلول مناسبة لها بتشريعات جدة.

وبدوره أوصى الدكتور تامر عصر، بعدة مقترحات لوضع خطة محدودة الأهداف لتطوير القطاع الصحي بالكامل وتحسين مستوى دخل الأطقم الطبية العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية إقامة مدينة دوائية لتوطين صناعة الأدوية واستثمار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمة المقدمة بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

إصلاح المحليات.. خطوة على الطريق

ومن ناحيته، قال الدكتور عواد أحمد السكرتير العام السابق لمحافظة القليوبية، إن المحليات تقدم 60% من الخدمات الموجهة للمواطن في كافة المجالات وبقدرتها على الأداء يتم قياس مدى رضاء المواطن عن أداء الدولة تجاهه، مشيرا إلى أهمية السرعة في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإعادة تأهيل وتطوير الإدارة المحلية من خلال عدة محاور منها إعادة هيكلة مؤسسات الإدارة المحلية وتنظيم الإدارات وتفعيل المراكز التكنولوجية والقضاء على الروتين في إصدار التراخيص وخاصة تراخيص البناء، وتقييم الموظفين ورفع كفاءتهم وإرساء اللامركزية وزيادة سلطات المحافظين وإعادة المجالس المحلية لما لها من دور رقابي يحقق طموحات الوطن والمواطن.

تعزيز المواطنة وتصحيح المعتقدات الدينية

من جانبه، قال الشيخ صبري عبادة، إن القيادة السياسية تهدف من الحوار الوطني إرساء التماسك المجتمعي بداية من الأسرة لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة، مشيرا إلى أن دعوة الحوار هي دعوة للعمل ونبذ التكاسل ونداء لتأهيل الكوادر وفتح قنوات حوار على الأرض، والعمل على بناء الأسرة المصرية ودعمها بكافة أوجه الدعم.

وقال الأنبا يوحنا، إن إعلاء قيم المواطنة هو أهم أسس الحوار المجتمعي والذي يتطلب وضع رؤية شاملة لجميع أبناء مصر بمختلف الطوائف والديانات تحت مظلة عدالة القانون، لأن المواطنة أهم من بناء الكنائس أو المساجد، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يعيش في مصر مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ولن يأتي ذلك إلا بتطبيق معايير القوانين الفعالة على الجميع.

الملف الاقتصادي ودعوة لدعم السياحة

وقال وائل منير الخبير المصرفي، إن الملف الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني بالقليوبية، مشيرا إلى أنه تم وضع دراسة متكاملة من خلال إدارة الحوار في حزب حماة الوطن بالقليوبية، للتخفيف من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي حيث تسعى مصر للتعافي في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية وأزمة الغذاء وكورونا وجميعها أزمات عالمية ألقت بآثار سلبية على جميع دول العالم وليست مصر وحدها.

وأوضح، أن أهم الحلول في الملف الاقتصادي هو العمل على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تعظيم مبادرات البنك المركزي وتوفير بنية تحتية للتوسع في الزراعة وتخفيف الضغط على الدولار ووضع رؤية لدعم السياحة كأحد أهم أضلاع التنمية الاقتصادية في مصر.