«حماة الوطن» يفتتح مقرا جديدا بكفر شكر في القليوبية

يفتتح حزب حماة الوطن، الاثنين المقبل، مقرا جديدا للحزب بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، في إطار توسع الحزب بإنشاء مقرات في كل مدن محافظات مصر؛ بهدف زيادة الأعضاء المنتمين إليه.

وأناب الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، الدكتور أحمد يوسف أمين عام الحزب بالقليوبية في افتتاح المقر الجديد، ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح اللواء عبدالعليم بركة مساعد الأمين العام لحزب حماة وطن بالقليوبية وأمين التنظيم بالقليوبية وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ومحمد أبوجبل أمين الحزب بكفر شكر، كما سيجري افتتاح الوحدة الحزبية للوحدة المحلية بكفر تصفا وأسنيت بمركز كفرشكر.

إعداد كوادر شبابية للمشاركة في انتخابات المحليات

وأكد «يوسف»، أن الحزب يركز جهوده خلال الفترة المقبلة، في إعداد كوادر شبابية للمشاركة في انتخابات المحليات، بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة الفرصة للشباب في خوض انتخابات المجالس المحلية، مضيفًا «نسعى لأن يكون للشباب حصة كبيرة من المقاعد في المجالس المحلية على مستوى محافظات الجمهورية».

تضافر جهود المخلصين من شباب الوطن

وأكد أمين عام الحزب في القليوبية، أهمية الدور الذي تقوم به الأمانة في التواصل مع المواطنين، وكذلك دورها في مواجهة أي مشكلات ووضع الحلول اللازمة لها، مشيرًا إلى أن الحزب يهدف إلى تواجد كافة أطياف المجتمع وسيشهد مرحلة جديدة تحتاج لتضافر جهود المخلصين من شباب الوطن.

يذكر أنّ حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب السياسية المصرية التي شرعت في تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية ليكون لديهم المهارة والكفاءة للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع في المحليات.