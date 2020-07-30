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مرشحة "حماة الوطن" تكثف جولاتها الميدانية في القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:24 م | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من الجولات

جانب من الجولات

أجرت المهندسة مروة غريب، مرشحة مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، جولات مكوكية في طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وبنها للتواصل مع أبناء الدائرة، كما قررت إلغاء المؤتمرات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.  

وأكدت غريب خلال اللقاءات، على أهمية المشاركة في الانتخابات والتمتع بالحقوق التي يكلفها الدستور والقانون، لافتا إلى أن المشاركة واجب وطني وحق على كل  مواطن.

يذكر أن مروة غريب، حصلت على لقب المهندسة المثالية بمديرية كهرباء القليوبية، كما حازت على دورة إعداد القادة، بالإضافة إلى دورات متعددة في تشغيل وتطوير شبكات الكهرباء.

 

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