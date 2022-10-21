«خطة النواب»: ديون مصر الخارجية 158 مليار دولار.. منها 81 ستتحملها الموازنة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الديون الخارجية على مصر تبلغ 158 مليار دولار وفقا لأحدث الإحصائيات، منها 81 مليار دولار ستتحملها الموازنة العامة للدولة، بينما يوجد 77 مليار دولار تتحملها الهيئات العامة الاقتصادية والبنك المركزي وشركات قطاع الأعمال.

يوجد خلط بين أنواع الديون

وأضاف «سالم»، خلال لقاء في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «الدين العام.. ضرورات ومخاوف»، أنه يوجد خلط ما بين مفهوم الديون الخارجية على الدولة والديون التي ملزمة بها الموازنة العامة للدولة بأن تسددها.

وتابع: «الناتج المحلي الإجمالي كان 9 تريليونات، والديون في عامي 2022- 2021 كانت 6.9 تريليون بحوالي 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما يتم تقسيمها نجد أن الديون الخارجية 19.2% والداخلية 68% من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مراعاة وجود فارق 4% زيادة كان من المخطط لها أن يكون نسبة الدين من الناتج المحلي 83% نتيجة تغيرات في سعر الصرف والمشهد العالمي وكورونا، والتضخم ده كله خلى فيه 4% زيادة».

عمرالدين في مصر أصبح 3 سنوت وشهر

ولفت إلى أن عمر الدين في مصر أصبح 3 سنوات وشهر، كما يوجد أنواع للديون، منها ديون طويلة الأجل وتستخدم في الإصلاحات الهيكلية وقصيرة الأجل.