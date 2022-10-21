رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

توافد مئات السائحين والزائرين لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد أبوسمبل

كتب:

فهد فكري بلوم
10:51 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
متحف أبو سمبل

متحف أبو سمبل

توافد مئات الزائرين على معبد أبوسمبل، مساء اليوم الجمعة، لمشاهدة عرض الصوت والضوء، ومتابعة الاحتفالات التي يتم تنظيمها تزامنًا مع ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

البرنامج الاحتفالي في ليلة تعامد الشمس

ويتضمن البرنامج الاحتفالي في ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني حفلاً فنيًا ساهرًا لضيوف مهرجان تعامد الشمس من الأفواج السياحية، الذى يحييه عازفو البيانو بالإضافة إلى عرض عازفة التشلو علياء الباسوسي.

انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

الجدير بالذكر أن مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وأجرى محافظ أسوان فور وصوله إلى المدينة، جولة تفقدية في الميادين والشوارع والمواقع الخدمية والسياحية عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المدينة.

اقرأ المزيد:

غرفة السياحة: 10 آلاف سائح بالغردقة يزورون الأقصر أسبوعيا

تعامد الشمس على وجه «رمسيس الثاني» في معبد أبو سمبل.. لحظة ينتظرها الجميع

تفاصيل الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني 2022

تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد هيبس.. يمثل 4 عصور تاريخية
بقلم فهد فكري بلوم