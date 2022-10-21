توافد مئات السائحين والزائرين لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد أبوسمبل

توافد مئات الزائرين على معبد أبوسمبل، مساء اليوم الجمعة، لمشاهدة عرض الصوت والضوء، ومتابعة الاحتفالات التي يتم تنظيمها تزامنًا مع ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

البرنامج الاحتفالي في ليلة تعامد الشمس

ويتضمن البرنامج الاحتفالي في ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني حفلاً فنيًا ساهرًا لضيوف مهرجان تعامد الشمس من الأفواج السياحية، الذى يحييه عازفو البيانو بالإضافة إلى عرض عازفة التشلو علياء الباسوسي.

انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

الجدير بالذكر أن مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وأجرى محافظ أسوان فور وصوله إلى المدينة، جولة تفقدية في الميادين والشوارع والمواقع الخدمية والسياحية عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المدينة.