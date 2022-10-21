غرفة السياحة: 10 آلاف سائح بالغردقة يزورون الأقصر أسبوعيا

كشف ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، ارتفاع عدد الرحلات السياحية التى يتم تسييرها بشكل يومى من الغردقة إلى الأقصر، لافتا إلى أن هناك نحو 1500 سائح أجنبى من المتواجدين بالغردقة لقضاء إجازاتهم، يزورون الأقصر عبر الرحلات البرية اليومية، موضحا أن متوسط أعدادهم يصل إلى نحو 10 آلاف سائح أسبوعيا.

انتعاشة سياحية بالأقصر

أضاف عجمي لـ«الوطن»، أنه بالرغم من عدم إقامة هؤلاء السياح بفنادق الأقصر، إلا أن تلك الرحلات أحدثت انتعاشة سياحية بالمحافظة، من حيث ارتفاع عدد الزيارات للمناطق والمعابد والمتاحف الأثرية، فضلا عن زيادة حركة البيع والشراء بالبازارات والمنشآت السياحية.

75 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان

أكد رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان، شهدت ارتفاعا مطردا، بداية من النصف الثانى من شهر أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان، تبلغ نحو 75 فندقا، وهو رقم جيد للغاية بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى.

وأوضح أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بالأقصر، من الأسبان والفرنسيين والأمريكان، متوقعا أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة، زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان.

ارتفاع معدلات السياحة مقارنة بالعامين الماضيين

لفت عجمى، إلى أن الحركة السياحية التى استقبلتها الأقصر وأسوان خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى، تتفوق على نظيرتها خلال العامين الماضيين، موضحا أن غالبية السياح الذين زاروا الأقصر هذا العام أقاموا بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.

يشار إلى أن محافظة الأقصر تستعد حاليا لإقامة الإحتفالية الكبرى لمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والمقرر إقامتها يوم 4 نوفمبر المقبل.