أسرة قتيل الإسكندرية تروي الواقعة: طليق زوجته استدرجه وأنهى حياته

أقدم موظف في الإسكندرية على إنهاء حياة شاب طعنًا بالسكين وهشم رأسه بحجر بعد أن استدرجه إلى أحد شواطىء الإسكندرية، وذلك انتقامًا منه لزواجه عرفيًا من طليقة المتهم، الذي تم القبض عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.

تفاصيل مقتل الشاب معتز

أما عن تفاصيل الجريمة التي شهدتها منطقة الهانوفيل في الإسكندرية، فكشفت والدة المجني عليه «معتز»، 25 سنة كواليس الواقعة لـ«الوطن»، فتقول إن ابنها تزوج من طليقة المتهم، ومنذ ذلك الوقت كان الجاني يرسل لهم تهديدات.

المتهم طلب اللقاء قبل الجريمة بـ 3 أيام

أما عن كواليس ما حدث قبل يوم الجريمة، فأوضحت الأم أنه قبل الجريمة بـ 3 أيام حكى لها نجلها أن المتهم هاتفه وطلب منه أن يقابله ليجلس معه، وبحسن نيه توجه نجلها له وفوجئ به يحتضنه ويقول له «إحنا جيران»، وبعد ذلك بأيام قليلة حدثت الجريمة، حيث استدراجه ليستقل معه الدراجة النارية الخاصه به إلى مكان الواقعة ويقوم هناك بقتله بطريقة بشعة ودفنه في الرمال.

مقتول ومغطى بالرمال

وأوضحت الأم: «يوم الجريمة من الفجر برن عليه مش بيرد وتليفونه مقفول، ونزلت من البيت عشان أشوف المكان اللى بيقعد فيها وجالى تليفون من الجيران بيقولوا ليا رامى ضرب معتز، وقعدنا ندور على أبني لغاية ما لقيناه مقتول ومتغطى بالرمال ومضروب فى وجهه ومغطيينه».

قانونى يوضح العقوبة

وعن العقوبة، قال عبد الفتاح كمال عبد الفتاح المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 230 من قانون العقوبات أوجبت عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بخلاف القتل العمد المجرد والتى يحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما أن المادة 231 من قانون العقوبات توضح معنى الإصرار فى جرائم القتل، أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفة سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمرًا أو موقوفًا على شرط.

فيما تفرق المادة 232 معنى الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص فى جهه أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة لتوصل الى قتل ذلك الشخص أو الى أيذائه بالضرب.