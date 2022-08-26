خبراء عن جريمة قتل شاب لشقيقه: «بيت العيلة» سبب اندلاع المشاكل في الأسرة

«يفضلوا الإخوات إخوات، لحد ما يوصلوا الزوجات»، مثل شعبي ينطبق على أسرة من محافظة الشرقية، تقيم في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، إذ أنهى شاب حياة شقيقه، وأصاب شقيقه الآخر بطعنة كادت تودي بحياته، وذلك بسبب مشاجرات وغيرة الزوجات اللاتي يقمن في منزل واحد هو "بيت العيلة".

انتشر خبر مقتل شاب على يد شقيقه في قرية الصحافة بمشتول السوق كالنار في الهشيم، ليس هذا فحسب فالمشاجرة نشبت بين الأشقاء الثلاثة في منزل العائلة، تعالت صرخات سكان المنزل في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء الماضي، فأقبل عليهم الجميع من كل حدب وصوب من القرية، ليجدوا الأشقاء جميعهم غرقى في دمائهم، المصابون وشقيقهم الذي سدد لهم الطعنات القاتلة.

إخطار بوقوع جريمة قتل شاب لشقيقه

وتلقت مديرية الأمن إخطارًا من مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد شقيقه وإصابة اثنين إصابات بالغة أثناء فضهما المشاجرة، بينما فر الشقيق الثالث والذي قتل الأول وأصاب الثاني والثالث هاربًا من قبضة رجال الأمن، بينما تكثف المباحث جهودها لضبطه.

وكان الضحية الأولى لشقيقه هو «أحمد.م» البالغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بإحدى شركات مدينة العاشر من رمضان، وكان يقيم مع عائلته بقرية الصحافة، بينما أصيب الشقيق الأصغر بطعنة نافذة وجرى التحفظ على جثة الأول بالمشرحة، لحين صدور قرار النيابة العامة، فيما قدم الطاقم الطبي في المستشفى الإسعافات للمصاب.

ثورة الأخ القاتل على والده

ذكر بعض أهالي قرية الصحافة، أن الخلاف اشتد في الأسرة عندما ثار الشاب على والده وأشقائه بسبب تهديد الأخير له بالطرد وزوجته من المنزل، فاستل سكينًا ليطيح بها في وجه والده وأشقائه، لافتين إلى أنه تعدى بالضرب سابقا على والده، ويوم الجريمة قتل شقيقه وأصاب الآخرين.

من جانبه علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، على هذه الجريمة بقوله إن إقامة الأخوات بزوجاتهم في مسكن واحد متعدد الطوابق، غالبا ينتشر في الريف والمناطق العشوائية، لافتا إلى أنه أحد أهم الأسباب التي تجلب الخلافات بين الأسر وبعضها، وتتدخل عوامل كالفقر، الجهل، الغيرة والعصبية في إثارة المشاجرات التي تنتهي بجرائم قتل بين الأشقاء.

أستاذ اجتماع: الميراث ثم الغيرة سببا ارتكاب جريمة القتل في الأسرة

وأشار "صادق"، إلى أن جرائم القتل التي تشهدها العائلة كأن يقتل أخ شقيقه أو والده، معظمها ترجع للميراث، أما القتل بسبب غيرة الزوجات أو بسبب خلافات الزوجة مع أهل زوجها تأتي في المرتبة الثانية.

ونصح دكتور علم الاجتماع، بضرورة الاستقلال في المسكن والتفريق بين الأشقاء كل في مسكن خاص به مع زوجته بعيدا عن شقيقه، تجنبا للخلافات وبالتالي احتدام الأمور ونشوب المشاجرات بينهم، لتبقى العلاقات رسمية أو ودية دون وصول للأسباب التي تصل بهم إلى الجريمة.

وعلق الدكتور أحمد وهدان محامي بالنقض على الجريمة، قائلا: "إن صدور حكما ضد الجاني يتوقف على ملابسات القضية فإذا حدثت المشاجرة دون ترتيب ووقعت صدفة بعد نشوب خلافات مفاجئة، فهنا تكون ضرب أفضى لموت، وتكون العقوبة السجن من عام لعشرة أعوام، بينما إذا أثبتت التحريات أنه مع سبق الإصرار والترصد بناءً على خلافات سابقة دائمة ومتجددة يتغير مسار القضية وقد يكون الحكم إعدام للمتهم".