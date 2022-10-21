آخر كلمات ضحية «لقمة العيش» في الإسكندرية: «محدش هيدوم»

«مفيش حد هيدوم»، هكذا كانت آخر كلمات نور ناجي محمد الذي لقي مصرعه من أعلى سطح المصنع الذي كان يعمل به، إذ بدأ حياته العملية منذ الـ 15 عامًا ويتكفل بمصروفات دراسته وملابسه.

انطلقت جنازة ابن الإسكندرية، الذي درس في المعهد الفني الصناعي من منطقة الحديد والصلب بحي العجمي ليتفاجأ الأهالي بعدد كبير من الناس ينعونه ويعزونه.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما اعتلى الشاب نور أعلى سطح المصنع لتسليك ماسورة مياه فوق السطح نظرا لشدة الأمطار، لتسقط قدم نور داخل الماسورة بغير إرادته ولصغر سنه ونحالة جسده لم يستطع الخروج ووقع بداخل الماسورة من أعلى السطح ليلقى مصرعه في الحال.

زميل نور في العمل: نور ولد مجتهد وشاطر

قال المهندس هشام أحمد، أحد أصدقاء الشاب لـ«الوطن»، إن الراحل كان مجتهدًا في عمله للغاية: « نور كان كان شاطر أوي في شغل الستيل.. كان فاهم وواعي رغم أنه صغير وكان بيشتغل في أيام إجازته» قائلًا أن الطالب كان يعمل معه في أوقات إجازته ليساهم في مصروفاته وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات.