سيدات لـ «ماما دوت أم» عن العيش في بيت العائلة: «مشاكله كتيرة ومفيهوش راحة»

تجارب من أرض الواقع في التعامل مع الحموات وكيف يمكن أن تكون العلاقة الأزواج معهم مثالية، سلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، الضوء عليها، إضافة للتدخلات التي يسببها الأخوات من الطرفين والسلايف والأعمام، ما يؤدي لظهور مشكلات كبيرة بين الزوجين.

برنامج «ماما دوت أم»

وقالت إحدى السيدات، إنها تعيش في منزل بعائلة زوجها، وهناك غيرة من أهل زوجها: «كانوا بيقولوا لزوجي جبت دهب ليها ليه؟، وكان يقولي على اللي حصل فكنت بزعل، وشايفة إن فصل الزوجين عن بيت العائلة أفضل».

آراء السيدات عن بيوت العائلة

من جانبها قالت سيدة تدعى «عبير»، إن مشاكل بيت العائلة كثيرة ولا تنتهي، متابعة: «الست مش هتعرف تعيش فيه وصعبة جدًا وحاجة هتخليكي تكرهي الحياة، ولو عندي بنت مش هخليها تتجوز في بيت عيلة، ولو عندي ولد مش هجبره يقعد جنبي وهخليه يختار براحته».

ولفتت إحدى الفتيات أن أهل زوجها يعيشون في محافظة مختلفة: «لما بروح أزورهم بتمنى أعيش معاهم، لأنهم مش متدخلين وفيه حب بينا، بس مقدرش أحكم»، وأيدت حديثها فتاة أخرى، قائلة إن الموقف يختلف من عائلة لأخرى: «مش معنى إننا في بيت عائلة تكون بيوتنا مفتوحة طول الوقت ولكن بابنا مقفول علينا ودي حياتنا الخاصة».