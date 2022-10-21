شركة «مزرعتي» تطلق «أرزاق مصر» لدعم مربي الدواجن من خلال التحول الرقمي

أكد المهندس ممدوح العامري، رئيس شركة مزرعتي، أنهم يستهدفون دعم القطاع البيطرى، وخاصة الداجني وصغار مربي الدواجن، من خلال إطلاق أبليكيشن «أرزاق مصر»، وهو أول منصة تدعم مربي الدواجن من خلال التحول الرقمي، كما تهدف إلى تنظيم السوق البيطرية، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها صناعة الدواجن وتعرُّض عدد كبير من صغار المربين لخسائر مستمرة.

وأضاف «العامري» أنهم يقومون بعقد بروتوكولات رسمية مع الشركات الرائدة في المجال للحصول على أكبر قدر من الامتياز للمربي بأقل تكلفة ممكنة، كما يساعد الأبليكيشن في إمداد المربي بالمعلومات الكافية لضمان سير الدورة بأعلى كفاءة.

ومن أهم بنود البروتوكولات توفير الدعم الفني اللازم، سواء بالزيارات الميدانية للمزارع، والمتابعة اليومية وعقد دورات تدريبية دورية للوصول لأفضل كفاءة إنتاجية تساعد في تطوير المربي.