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رئيس شركة تكنولوجية: قدمنا خدمات صناعة الدواجن على منصة رقمية

كتب:

محمد أيمن سالم
11:39 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
دواجن - أرشيفية

دواجن - أرشيفية

قال محمد هشام، رئيس شركة «داجن»، إن شركته تخصصت في تكنولوجيا صناعة الدواجن القائمة على الربط بين الحلقات المتوسطة، ومن خلال منصة متكاملة تقدم الشركة خدماتها لصناع الدواجن، وتقدم حلولا للمشكلات على مستوى دوائر الإنتاج، لافتا إلى أنه بدأ العمل كمصرفي وعضو لجنة ائتمان، ووجد أن مزارع الدواجن تواجه مشكلات في التمويل أو التأمين بشكل خاص، ولكن باستخدام التكنولوجيا تمكن من البدء في مشروعه لمساعدة المشروعات والشركات الناشئة.

استخدام التكنولوجيا في الزراعة والأعمال الريفية

وأوضح «هشام» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشركات تعتقد أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة والأعمال الريفية صعب ولكن في الحقيقة يمكن استخدامها بكل سهولة: «مفيش حد دلوقت مش عنده فيس بوك وبيدخل على الإنترنت يتابع أسعار الدواجن وتطوراتها، ومن هنا كانت الانطلاقة إننا نقدم كل خدماتنا من خلال منصة لمساعدة المزارعين».

تخفيضات على مستلزمات صناعة الدواجن

وأشار محمد هشام، إلى أن المنصة تقدم تخفيضات على مستلزمات صناعة الدواجن لأن عدد رواد المنصة كبير، بالتالي يمكن للمنصة من الحصول على خصومات من الشركات المقدمة للخدمات، لافتا إلى أنه بجانب ذلك تتولى المنصة المساعدة في ترويج منتجات الدواجن التي تقدمها المزارع، بالإضافة للعمل بمبدأ التربية التعاقدية ومن خلاله يجري الربط بين أطراف الصناعة للبعد عن الأطراف الوسيطة، وتوفير المنتج للمستهلك بأفضل سعر عادل.

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