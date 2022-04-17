خبير: ظهور إنفلونزا الطيور في أوروبا سيؤثر على صناعة الدواجن محليا

كشف الدكتور عبد العزيز السيد خبير صناعة الدواجن في مصر، عن استيراد أصول الدواجن «الجدود» من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة تصل إلي 100%، مشيرا إلى أن ظهور إنفلونزا الطيور مرة أخرى في هذه البلاد سيكون له أثر سلبي على صناعة الداوجن في مصر.

وأضاف السيد في تصريحات إلى «الوطن»، أن هناك مناطق معزولة يتم استيراد الجدود منها، ولكن في حالة تفشي الوباء في هذه البلاد من الممكن أن يحدث إغلاق كامل لها، وبالتالي سنحاول استيراد تلك الجدود من أسواق أخرى، وسنبحث عن أسواق بديلة غير مصابة، مشيرا إلى أننا نستورد من فرنسا البط وكتاكيت الرومي وبعض الأمهات، ويتم هذا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات، عبر منظمة الصحة العالمية.

الاعتماد على تقوية المنتج المحلي

وأكد السيد أن ظهور الأوبئة، يساعد في الاعتماد على أنفسنا في تقوية المنتج المحلي والعمل علي التوسع في الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 80% من منتجات الأعلاف من الخارج، لذلك يجب التوسع في الزراعة المحلية وتخصيص مساحات واسعة من الأراضي المصرية لزراعة محاصيل الأعلاف، أو عن طريق الزراعة التعاقدية، مطالبا بالبحث عن البذور المنتقاة والتي تعطي إنتاجية عالية، بهدف استغلال هذه المساحات بشكل أفضل.

التوسع في زراعة القمح هذا العام

وأشار السيد إلى أن ما يحدث حاليا من حرب بين روسيا وأوكرانيا، كان له أثر سلبي على العالم بأثره بما في ذلك مصر، وأن مصر أكبر مستور للقمح من الخارج خصوصا من السوق الروسية، والتي تعاني حاليا مؤكدا على أن مصر قامت بالتوسع في زراعة القمح هذا العام، وتحديد مساحات أكبر من الزراعة في السنوات المقبلة للحد من استيراد القمح والاعتماد علي الزراعات والمنتجات المحلية.

وكشف عن استقرار في أسعار الدواجن، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا أكثر في الاسعار بوصول سعر الكيلو في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا.