توافد السياح على معبد أبو سمبل وماراثون دراجات.. يوم حافل بالمحافظات

شهدت محافظات مصر اليوم عددا من الأحداث المهمة، حيث توافد العديد من السياح من مختلف الجنسيات على معبد أبو سمبل بأسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بالإضافة الى مشاركة 200 فتى وفتاة في ماراثون بسوهاج وطنطا.

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي سوهاج وطنطا، ماراثون بمشاركة 200 شاب وفتاة، حيث كانت نقطة البداية من أمام الملاعب المفتوحة بمنطقة الثقافة وحتى استاد سوهاج الرياضي وفي نفس السياق شجع محافظ الإسكندرية على ممارسة الرياضة على الكورنيش في الشتاء فتم عمل ماراثون رياضي على الكورنيش.

تعامد الشمس على الملك رمسيس

يشهد مطار أسوان اليوم توافد الرحلات السياحية حيث يحرص السياح على مشاهدة ظاهرة فريدة من نوعها جسدها المصريون القداء في تعامد الشمس في معبد أبو سمبل والتي تتكرر مرتين كل عام، الأولى في شهر 2، والأخرى في أكتوبر الجاري.

ماراثون جري تحت الأمطار على كورنيش الإسكندرية

اتجه المواطنون إلى كورنيش الإسكندرية اليوم ليشاركوا في الماراثون الرياضي بالجري على كورنيش الإسكندرية لتفاجئهم الأمطار ورغم ذلك استمر المشاركون في الجري وقرر المحافظ فتح الشواطئ للتريض في حال كان طقس الإسكندرية يسمح بذلك تشجعيا على ممارسة الرياضة.

مارثون رياضي بمحافظات مصر

وفي نفس السياق، نظمت فرق الشباب التابعة لوزارة للشباب والرياضة، مارثون رياضي في محافظتي سوهاج وطنطا بمشاركة 200 شاب في كل محافظة.