منصة المناخ بالإسماعيلية: نستهدف الترويج لـ«المدرسة الخضراء» بين الطلاب

قالت الدكتورة ماجدة عطا منسق منصة مناخ الإسماعيلية التابعة للمنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27، والتي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة أن المنصة تستهدف في هذه الفترة طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية والإعدادية لتوعيتهم بمخاطر التغيرات المناخية.

وأضافت «عطا»، في تصريحات للوطن أن منصة المناخ في الإسماعيلية عقدت بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفاعليات المختلفة وورش العمل بالتعاون مع مركز النيل للاعلام.

توعية الطلاب بمفهوم المدرسة الخضراء

وأوضحت أن المنصة في الإسماعيلية تعمل على توعية الطلاب بمفهوم المدرسة الخضراء لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلي أن أنشطة المبادرة تتضمن زيادة المساحات الخضراء بكافة منشئات تعليم الاسماعيلية من مدارس وديوان المديرية والادارات التعليمية من اشجار ونباتات زينة ونباتات مثمرة ونجيل أخضر وتوعية الطلاب باعادة تدوير الخلفات وفصل المخلفات من المنبع.

كما تشمل ترشيد استهلاك الموارد المياه والكهرباء وصيانة المال العام ونشر ثقافة الزراعة في المنزل وزراعة اسطح المدارس والمنازل وفقاً لمعايير العزل والتعريف التام باهداف التنمية المستدامة للطلاب.

كما تشمل عقد العديد من الانشطة الفنية مرسم بحديقة المدرسة والانشطة الرياضية وتجميل المدرسة والحفاظ على النظافة وعقد سلسلة من ورش العمل والندوات لدعم المبادرة.