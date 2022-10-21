تطبيق Cop 27.. كل ما تريد معرفته عن أبليكيشن قمة المناخ وطريقة تحميله

أعلنت الرئاسة المصرية لقمة المناخ، في بيان لها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، عن توفير أبليكيشن خاص بقمة المناخ الـ 27 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 6 نوفمبر المُقبل وحتى يوم 18 من نفس الشهر، والذي حمل عنوان «تطبيق Cop 27»، والذي يمكن تحميله على جميع الهواتف بمختلف أنواعها، وذلك كتطبيق خاص داخلي يقدم العديد من الخدمات لزواره بشكل جديد ومختلف.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة نحو 197 طرفاً وهم أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ما هو تطبيق Cop 27

وأنشأت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق Cop 27 ضمن استعداد الوزارتين لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ الـ 27 المُقبل، والذي تم إنشاؤه عقب إنشاء وتصميم موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر.

أهداف تطبيق Cop 27

وبحسب الرئاسة المصرية لقمة المناخ، فإنّ الهدف من إنشاء وتصميم تطبيق Cop 27 هو تيسير وتسهيل أعمال مؤتمر قمة المناخ، لذلك جرى الانتهاء منه، وأصبح متاحاً للتنزيل من «google play» أو «Apple store» على الهواتف الأندرويد والأي أو إس.

رابط تحميل تطبيق Cop 27

ويمكن للراغبين في تحميل تطبيق Cop 27، تحميله من خلال الرابط الإلكتروني المخصص له اضغط هنـــــا، واتباع كل الخطوات لتحميله وتفعيله، وهو تطبيق مجاني لا يتم دفع أي مقابل مالي لتحميله.

كيفية تفعيل تطبيق Cop 27

ولتفعيل تطبيق Cop 27، يجب إدخال بعض البيانات البسيطة ليتم إنشاء حساب على أبليكيشن قمة المناخ ليتمكن بعد ذلك المستخدم من الاستفادة بخدمات التطبيق كالتالي:

1-إدخال البيانات الشخصية الموجودة في البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.

2- اختيار كلمة سر خاصة بك.

خدمات تطبيق Cop 27

وبحسب توضيح الرئاسة المصرية لقمة المناخ للخدمات التي يقدمها تطبيق Cop 27 فإنّه يوفر العديد من المعلومات والخدمات لمستخدميه أبرزها:

1-حجز رحلة الطيران.

2- الحصول على الفيزا.

3- حجز الفندق للإقامة.

4- اكتشف مصر.

5- اكتشف أماكن الغوص الخضراء.

6- اكتشف متاحف مصر.

وتعد تلك الخدمات هي الأبرز في تطبيق Cop 27، فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق لمستخدميه من جميع أنحاء العالم.